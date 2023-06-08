Про це ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав для The Guardian.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявив, що група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо на Вільнюському саміті країни-члени Альянсу, включаючи США, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки.

Він також попередив, що навіть якщо група держав надасть Україні гарантії безпеки, інші не допустять, щоб питання майбутнього членства України в НАТО було знято з порядку денного у Вільнюсі.

Расмуссен зауважив: "Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості того, що Польща ще сильніше залучиться до цього контексту на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення наземних військ".

Він висловив припущення, що поляки серйозно думають над тим, щоб створити своєрідну коаліцію охочих, якщо Україна не отримає гарантій у Вільнюсі.

"Ми не повинні недооцінювати польських почуттів. Поляки відчувають, що Західна Європа занадто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності", – додав Расмуссен.

При цьому колишній генсек НАТО вважає, що для України було б цілком законно звернутися по таку військову допомогу.

Расмуссен зауважив, що Україна має отримати письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО. Вони мають охоплювати обмін розвідданими, спільне навчання з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатньої для стримування Росії від подальшого нападу. Водночас він попередив, що гарантій безпеки буде недостатньо, якщо деякі союзники по НАТО виступатимуть за гарантії безпеки, щоб фактично уникнути реальної дискусії щодо прагнень України до членства.

"Вони сподіваються, що, забезпечуючи гарантії безпеки, зможуть уникнути цього питання. Не думаю, що це можливо. Я думаю, що на саміті у Вільнюсі буде підійматися питання НАТО. Я розмовляв з кількома східноєвропейськими лідерами, і є група запеклих східно-центральноєвропейських союзників, які хочуть принаймні чіткого шляху для України до членства в НАТО", – додав він.

На думку Расмуссена, історія показала, що Україну небезпечно "залишати в приймальні НАТО на невизначений термін". І навіть якщо запрошення до НАТО не вдасться надати на саміті у Вільнюсі, можна згадати про можливість такого запрошення наступного року у Вашингтоні. Цей шлях до членства, за його словами, повинен виключати встановлення попередніх умов, як-от план дій щодо членства в НАТО, чого ні від Швеції, ні від Фінляндії не вимагали приймати як частину їхнього шляху до членства.

"Будь-що менше, ніж це, буде розчаруванням для України", – додав він.