Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з текстом резолюції, Сенат Чехії "виступає за якнайшвидше набуття Україною членства в НАТО", підтримує навчання й постачання зброї та іншого військового обладнання Україні в координації із союзниками.

"Ми підтримуємо підвищення рівня взаємосумісності України з НАТО в інтересах євроатлантичної інтеграції, а також підтримуємо поглиблення відносин НАТО з державами, що не є членами Альянсу, такими як Молдова", – зазначається в тексті.

Також чеські сенатори закликають уряд почати на саміті у Вільнюсі дискусію про чіткий шлях вступу України до НАТО та перспективи отримання нею гарантій безпеки.

"Ми закликаємо уряд Чеської Республіки поглибити інтеграцію України в структури і процеси НАТО до формального початку процесу її вступу до Північноатлантичного Альянсу, і ми закликаємо уряд домагатися більш інтенсивної підтримки України з боку країн НАТО", – йдеться в документі.

На рішення сенату Чехії відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

"Імпульс для здійснення кроку до членства України на саміті у Вільнюсі продовжує нарощуватися, і ми дякуємо Мілошу Вистрчилу (спікеру Сенату Чехії – ред.) та чеським сенаторам за їхній крок", – написав він у Twitter.