Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Чеський сенат у середу схвалив резолюцію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі в липні, в якій, серед іншого, підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни
Про це повідомляє "Європейська правда".
Згідно з текстом резолюції, Сенат Чехії "виступає за якнайшвидше набуття Україною членства в НАТО", підтримує навчання й постачання зброї та іншого військового обладнання Україні в координації із союзниками.
"Ми підтримуємо підвищення рівня взаємосумісності України з НАТО в інтересах євроатлантичної інтеграції, а також підтримуємо поглиблення відносин НАТО з державами, що не є членами Альянсу, такими як Молдова", – зазначається в тексті.
Також чеські сенатори закликають уряд почати на саміті у Вільнюсі дискусію про чіткий шлях вступу України до НАТО та перспективи отримання нею гарантій безпеки.
"Ми закликаємо уряд Чеської Республіки поглибити інтеграцію України в структури і процеси НАТО до формального початку процесу її вступу до Північноатлантичного Альянсу, і ми закликаємо уряд домагатися більш інтенсивної підтримки України з боку країн НАТО", – йдеться в документі.
На рішення сенату Чехії відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:
"Імпульс для здійснення кроку до членства України на саміті у Вільнюсі продовжує нарощуватися, і ми дякуємо Мілошу Вистрчилу (спікеру Сенату Чехії – ред.) та чеським сенаторам за їхній крок", – написав він у Twitter.
- Нагадаємо, посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
- Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі, який складається з трьох пунктів.
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