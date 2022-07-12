Чому на п'ятий місяць війни військо досі забезпечують волонтери? Що робить Міноборони?
12 липня об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій поговорить про забезпечення війська з волонтеркою Даною Яровою
Чому на п'ятий місяць повномасштабного вторгнення волонтери досі постійно збирають кошти, аби забезпечувати армію. Купують починаючи від військової амуніції до засобів зв'язку, транспорту, харчування та медицини.
Наші стрічки у фейсбуці заповнені постійними повідомленнями про збір коштів на потреби війська, а що робить Міністерство оборони? Забезпечить держава бійців на зиму чи доведеться знову людям скидатися грошима? Скільки ще витримає повномасштабну війну волонтерський рух в Україні та що може бути після? Про це все у розмові з волонтеркою Даною Яровою.
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