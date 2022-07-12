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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Чому на п'ятий місяць війни військо досі забезпечують волонтери? Що робить Міноборони?
Анонс

Чому на п'ятий місяць війни військо досі забезпечують волонтери? Що робить Міноборони?

12 липня, 2022 вiвторок
11:00
війна з Росією війна та волонтери

12 липня об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій поговорить про забезпечення війська з волонтеркою Даною Яровою

Чому на п'ятий місяць повномасштабного вторгнення  волонтери досі постійно збирають кошти, аби забезпечувати армію. Купують починаючи від військової амуніції до засобів зв'язку, транспорту, харчування та медицини.

Наші стрічки у фейсбуці заповнені постійними повідомленнями про збір коштів на потреби війська, а що робить Міністерство оборони? Забезпечить держава бійців на зиму чи доведеться знову людям скидатися грошима? Скільки ще витримає повномасштабну війну волонтерський рух в Україні та що може бути після? Про це все у розмові з волонтеркою Даною Яровою.

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волонтери і війна
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