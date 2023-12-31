Чому на Заході бояться повалити Путіна?
Одна з найважливіших причин страху Заходу перед повним колапсом Росії — негативний досвід повалення інших тиранів
Саддам Хусейн та Муаммар Каддафі були ще тими упирями. Одного Захід звалив сам, іншому — допоміг впасти. Однак замість очікуваної демократизації Ірак та Лівія занурилися в безодні громадянських війн, внаслідок яких перестали існувати як єдині країни. Життя пересічних арабів в них не лише не покращилося, але подекуди погіршилося. І найголовніше — на порожньому місці посилилися значно серйозніші терористичні загрози, як-от ІДІЛ, а також зміцнився іранський режим.
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Саме цим, а не лише без'яєчністю Обами, пояснюється небажання США добити Асада в Сирії. І саме через це ніхто не хоче впрягатися в скидання Путіна — бо раптом ядерний тероризм, раптом 20 млн біженців, а що як китайці прийдуть. Це сумно, але це факт, і з цим доведеться якось жити.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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