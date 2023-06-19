Чому не варто дивуватися заявам Байдена?
Міністерство оборони просто тоне в корупційних скандалах, яку статтю затрат не візьми, скрізь диван з мільйонами
Майже кожного місяця, як не яйця, так картопля, як не картопля, то бронежилети, як не бронежилети, так шоломи…
А потім ми з вами дивуємось заявам Байдена…
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Я чую багато претензій, мовляв, ми захищаємо Європу, чому нас без жодних умов не беруть в НАТО та ЄС! Друзі, якби НАТО та ЄС толерувало б корупцію, їм би нічого було передавати нам з озброєння.
Лицемірство та тотальне толерування корупції в МОУ — це значить співучасть в ній!
Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради
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