А я, як один із небагатьох, хто про ці барабани не писав і не говорив нічого, хочу звернути увагу не на самі барабани, а на нашу систему закупівель. Те саме знамените Prozorro, яке є священною коровою для критики.

Ця система, яка, між іншим? є не державною, а приватною і яка в довоєнний період генерувала близько 2 млрд на рік, давно навчилися обходити. Вона давно виконує лише одну функцію: в ній, при потребі, копирсаються журналісти.

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Але, на жаль, вносити зміни туди, робити аудити чи інші речі не можна. Чому? Бо одні, ті, хто заробляє і їхні друзі-соратники, підіймати страшний ґвалт про знищення єдиної хорошої реформи, а інші, які давно вивчили там всі дірки, не хочуть ніяких змін.

Ну а публіка ж дура і її, час від часу, годують барабанами. Головне, щоб хоч трошки глибше ніхто не копнув.

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Про автора: Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього

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