Україна переможе, буде в НАТО і ЄС, і жоден сусідський варвар нам не загрожуватиме
Але це не відбудеться автоматично і без наших зусиль. Ось Байден говорить, що Україна членом НАТО не буде, поки не виконає усіх умов
Цитата:
"Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації.
Але є питання, чи є безпечною їхня система? Чи вона некорумпована? Чи відповідає вона усім стандартам, яких дотримуються усі члени НАТО?"
Я переконаний, що таке твердження не є до кінця справедливим. У НАТО є країни, де демократії не більше, а корупції не менше. Але фактом залишається неусвідомлення нашою владою усіх ризиків, у які вона кидає народ, продовжуючи будувати напівавторитарний корумпований режим.
Роль парламенту зведена до мінімуму, свобода слова обмежена, права опозиції порушуються, правоохоронна і судова система не є незалежними. А реформи у цих галузях і є нашим виграшним лотерейним білетом на вступ у НАТО. Просто, його потрібно купити.
Одне тішить у словах Байдена — у нас сучасна армія, яка готова координуватися з військовими інших країн НАТО.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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