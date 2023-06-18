Цитата:

"Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації.

Але є питання, чи є безпечною їхня система? Чи вона некорумпована? Чи відповідає вона усім стандартам, яких дотримуються усі члени НАТО?"

Я переконаний, що таке твердження не є до кінця справедливим. У НАТО є країни, де демократії не більше, а корупції не менше. Але фактом залишається неусвідомлення нашою владою усіх ризиків, у які вона кидає народ, продовжуючи будувати напівавторитарний корумпований режим.

Роль парламенту зведена до мінімуму, свобода слова обмежена, права опозиції порушуються, правоохоронна і судова система не є незалежними. А реформи у цих галузях і є нашим виграшним лотерейним білетом на вступ у НАТО. Просто, його потрібно купити.

Одне тішить у словах Байдена — у нас сучасна армія, яка готова координуватися з військовими інших країн НАТО.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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