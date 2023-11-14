Чому "офісні" так не люблять офіцерів?
Не всіх, а тільки тих, кого вважають популярнішим серед мас і кваліфікованішим у професійному середовищі
З'являються "нахрюки" на Залужного.
І знає ж, що "передбачаючи хвилю обурення і звинувачень, все одно запитаю, навіщо було головкому Залужному виносити на загал те, що необхідно обговорювати на Ставці, в Рамштайні або з колегами з країн-партнерів".
І сам же собі відповідає: "Наслідками цього інформаційного марш-кидка Валерія Залужного стали додаткова невпевненість наших партнерів та додаткові аргументи, якими він озброїв наших недругів та ворогів".
Ну, таке собі...
Додана вартість статті Головкома в Економісті саме в тому й полягає, що вона додала впевненості партнерам у тому, що вони мають справу зі справжніми профі у нашому військовому командуванні, а також аргументів для того, щоб політики вимагали більшої підтримки обороноздатності України.
А вороги, вони такі що з будь-чого "зраду" роздуватимуть. Це ж війна.
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Насамкінець, думаю, от чого "офісні" так не люблять офіцерів? Не всіх, а тільки тих, кого вважають популярнішим серед мас і кваліфікованішим у професійному середовищі.
Стаття Залужного дала відповідь істеблішменту Заходу не лише на питання, чому потрібно продовжувати допомагати Україні, але і як саме допомагати.
А внутрішньополітичні "нахрюки" необхідно припинити. Сказав же президент, що виборів не буде...
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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