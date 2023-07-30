Чому Росія програє суди в ЄСПЛ?
Європейський суд з прав людини відхилив позов Росії проти України за 10 звинуваченнями, який вона подала 22 липня 2021 року
Рішення саме по собі прогнозоване, адже жодних відносин з ЄСПЛ у Росії зараз немає. Але показовим був перелік "скарг".
Держава-агресор закидала Україні нібито адміністративні практики вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства. У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".
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Тобто, маємо справу з набором традиційних для них пропагандистських тез. І все це подавалося як "позов" до відповідної міжнародної інстанції. І навіть приймалося, і розглядалося. Більше не буде, бо Росія з відповідних угод вийшла.
Власне, так це все раніше і працювало.
Вчиняючи будь-який злочин, Росія поспішала одразу покласти провину на того, проти кого цей злочин вчинявся. Щоб потім можна було казати про "не все так однозначно".
Довкола цієї викривленої реальності роками все і вибудовувалося. Називати одне іншим, а потім знаходити "докази" на підтвердження своєї версії. "Доказом" міг бути й просто позов, який би потім відхилили суто через "русофобію".
І ці "позови" зараз нагадують про всю ту викривлену пропагандистську дійсність, яку ще вчора нам усім нагадувала Росія, і у якій ми досі усі живемо.
Про автора. Петро Олещук, політолог
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