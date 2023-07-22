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OPINION

Росія влаштована за принципом шкаралупи яйця

Володимир Гевко
22 липня, 2023 субота
18:04
Погляд Володимир Гевко

Росія географічно велика і ресурсно могутня країна, але не монолітна і не однорідна. Це і дає нам основну надію

Дені Дідро у 18 сторіччі, відвідавши Росію й ознайомившись зблизька з її укладом, назвав цю країну "колосом на глиняних ногах". Байдуже, наскільки великий велетень, якщо ноги не витримують його ваги, кришаться і тріскають. І велетень падає.

Цю тезу неодноразово підтверджували внутрішні перевороти та бунти. Ми всі добре знаємо з історії, як в Російській імперії 1917 року трапилась революція і скинули російського царя, а потім трапився жовтневий переворот і більшовики скинули тих, хто скинув царя. Але дивують масштаби — як так трапилось, що величезну могутню імперію, з великою армією, одну з основних учасниць першої світової, з якою не могла справитись армія Австро-угорської імперії — перемогла купка фанатиків? Як таке можливо?

А можливо це тому, що вся велика царська армія і підданий народ просто спостерігав за тим, як луплять царя і буржуїв і навіть отримував задоволення. Знайома картина, еге ж? Ми недавно спостерігали щось схоже. І це, до речі, гарна відповідь, що буде з війною, якщо скинути владу в Росії — тоді країна-переможниця вийшла з першої світової, бо вже було не до війни.

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Те, що це була невипадковість, – підтвердив розпад СРСР і події в Росії. Вся велика і могутня армія СРСР та весь радянський нарід спостерігав як купка українців та люди інших поневолених національностей легко шматують те, з чим не могла справитись велика армія Третього райху. А Єльцин на танку переміг страшну внутрішню військову машину, яка десятиліттями тримала в страху половину Європи.

Різницю між Росією та Україною чудово видно по революціях. Українці не обмежуються одним київським майданом і влаштовують паралельні у кожному обласному центрі й це показує залученість людей у процеси, що відбуваються в країні. Так було під час Помаранчевої революції і так було під час Євромайдану. В Росії ж двіж завжди відбувається лише у столиці, а решта країни збирається коло радіо або коло телевізора, залежно від епохи.

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Росія влаштована за принципом шкаралупи яйця – витримує дуже великий зовнішній тиск, іноді шалено високий, але будь-яке маленьке курча легко прокльовує дзьобиком його зсередини та вилазить.

Ноги колоса цілком очевидно вже пішли тріщинами й ледь несуть важке залізобетонне тіло Росії. Завдання світу – прицільно бити по ногах Росії, поки вона розмахує руками у війні з нами. Завдання українців – відбігти на безпечну відстань, коли колос почне падати.

І молитись, щоб вітер не дув у наш бік.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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