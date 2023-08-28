Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому розбійник потрапив до раю?
OPINION

Чому розбійник потрапив до раю?

Олена Білозерська
28 серпня, 2023 понедiлок
20:03
Погляд на фото: Олена Білозерська

Коли читала Біблію і розмірковувала на християнські теми, мені не давало спокою одне питання

Християнство вчить нас, що грішники, які щиро розкаялися, будуть помилувані.

З тими грішниками, які змогли відмовитись від неправедного життя, і молитвами та добрими справами довели, що змінилися, все зрозуміло. А як щодо тих, що розкаялись безпосередньо перед смертю і нічого хорошого зробити не встигли?

Так, Бог може бачити душу людини й знає, чи є щирим її каяття. Але ж перед смертю практично кожен злочинець, якщо вірить у безсмертя душі, то кається щиро. Бо йому банально страшно.

А якби раптом в останній момент уник смерті, то, скоріше за все, узявся б за старе. І точно знати наперед, так це було б чи ні, навряд чи може навіть Бог, адже Він створив людей не маріонетками, а вільними — такими, які самі роблять вибір, як їм жити.

Читайте також: Роби що можеш в обставинах, які є

Коротше, невже умовний Путін, чи інший маніяк, який вбивав дітей, перед смертю, може щиро покаятись і потрапить до Раю — туди ж, куди його жертви? Це видається неможливим.

Однак Новий заповіт розповідає нам історію розбійника, розіп'ятого на хресті разом з Месією. Він сказав: "Ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали; а Він нічого лихого не вчинив. І сказав Ісусові: пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє! І сказав йому Ісус: істинно кажу тобі: сьогодні ж будеш зі Мною в раю" (Лк. 23:39-43).

Читаєш і думаєш: а що, так можна було? 

І лише нещодавно я зрозуміла, що такого особливого зробив той розбійник, що був помилуваний за одну фразу.

Він не просто щиро увірував у Христа.

Він сказав це публічно у потрібному місці у потрібний час. Чим дав потужний меседж, сильний поштовх для розвитку християнства. Він послужився вірі Христовій. Ще більше, ніж якби встиг, наприклад, після каяття побудувати на награбовані гроші великий храм чи притулок для сиріт. І отримав за це нагороду — життя вічне. Якби увірував мовчки — не думаю, що Господь пробачив би загублені ним життя. Але користь від однієї сказаної перед смертю фрази, вочевидь, переважила заподіюване протягом усього життя зло.

Висновок: у ключові моменти історії людства сказане вголос слово може важити навіть більше, ніж добрі справи й фінансові пожертви. Звичайно, не кожне і не завжди.

Джерело

Про авторку. Олена Білозерська, офіцер ЗСУ, волонтерка, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
християнство
Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
26 серпня, 2023 субота
"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову
27 серпня, 2023 неділя
У Білорусь прилетіли військові з Киргизстану та Таджикистану, - Беларускі Гаюн
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
17:04
хвороба Альцгеймера
Періодичне голодування запобігає розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження
17:01
Пресреліз
XXXII Економічний форум у Карпачі все ближче
16:57
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
16:37
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Закупівля курток для ЗСУ: голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки
16:28
Євген Пригожин
Пєсков зізнався, що Путін висловив співчуття родині Пригожина до офіційного оголошення його смерті
16:28
Ексклюзив
Shahed-136
Defense Express: Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця
16:25
Українські військові у військовому таборі у Йоркширі
Основною проблемою в навчанні українських військових є нестача перекладачів, – FT
16:24
Партнерський матеріал
Вигоди та можливості оренди авто для корпоративних клієнтів від BLS
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Поразка Росії створює велике поле невідомого
15:52
Міністри країн Балтії та Польщі закликали Білорусь вивести вагнерівців зі своєї території
15:44
На знак міжнародної підтримки Тайвань у співпраці з Литвою відновив дитячий садок "Рута"
15:28
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
15:21
кіно, люди дивляться фільм
На Венеційському кінофестивалі відбудеться день підтримки української кіноіндустрії
15:09
Ексклюзив
Війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ: Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку стримують росіян
14:57
"Великий Бандерик": у Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона
14:45
ядерні відходи
Словаччина відмовилась від російського ядерного палива
14:41
Ексклюзив
Іран Росія
Політолог пояснив, чи можуть США зіпсувати відносини Ірану з Росією
14:41
електроенергія
Україна 27 серпня вперше за тривалий час експортувала електроенергію до Словаччини та Молдови
14:31
Суд залишив чинним вирок Ярославу Тарасенку, засудженому у справі вбивства депутата держдуми РФ Вороненкова
14:29
Мешканцю Куп'янська оголосили підозру в колабораціонізмі
Вступив до окупаційного "МВС" і проводив репресії проти місцевих: мешканцю Куп'янська інкримінують колабораціонізм
14:20
Новини компаній
Підтримка ветеранів і ветеранок на підприємствах: досвід компанії Ferrexpo
14:18
лікар
У Польщі через спалах легіонельозу померло вже 11 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV