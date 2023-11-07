Ви помітили, що нападки на українську мову та її цькування знову стали системними?!

А я помітив.

За всім цим шумом з Фаріон ми не помічаємо, що головною метою виведення в публічний простір "нещасних таксистів" - є зупинення будь-яких процесів українізації.

Арестович, який з ранку до ночі поливає брудом Україну та все українське.

Тепер Фаріон, яка "раптово" вибрала форму подачі таку — щоб спровокувати ненависть до українського.

Соколова — яка витягла тему "російськомовних військових". Для чого?

Щобільше, це ж був запис і ці слова можна було вирізати з ефіру. Але їх спеціально поставили.

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Зайдіть в Тік-Ток. Там сила-силенна рашистів (в тому числі наших так званих "громадян") з ранку до ночі обливають брудом саме українську мову.

У нас цілий заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв звернувся до СБУ щодо Фаріон. Добре, хай перевіряють. Може, й треба.

Але чомусь цей заступник не звернувся до СБУ щодо заяв Арестовича, який поливає брудом українську ледве не 24/7.

Чомусь ніхто не звернувся до СБУ щодо ОПЗЖшника Бойка, який розхитуючи ситуацію в країні тяг рашиста-таксиста і "давав йому роботу".

Я вже мовчу про колишніх медведчуківських пропагандистів-експертів, які сидять в ютубах і обливають брудом знову ж таки — саме українську мову.

***

До чого я це говорю?

До того, що замість масштабного впровадження української з боку держави, замість того, щоб держава 24/7 працювала на те, щоб люди переходили й допомагала їм (у нас досі не затверджена урядом програма розвитку української мови, як це передбачено Законом), держава заплющує очі на "русскій мір" в Україні.

І знов будьмо відверті — московський язик — це "русскій мір". Хочеться це комусь сприймати чи ні.

Знову ж таки — йдеться про тил, про публічний простір, про ЗМІ, про державний сектор, про культуру тощо.

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Щодо військових — окрема тема.

Потрібно перестати маніпулювати, як це роблять відверті покидьки, "русскоміровці" та деякі політики.

Досить маніпулювати "російськомовними" у фронті. Вони на фронті. А ви в тилу. І виправдовувати саботаж Законів в тилу окопами — це нижче дна. Про фронт — можуть говорити ті, хто на фронті.

І останнє.

Якщо ми зараз знов програємо битву за наш мовний, інформаційний та культурний простір поза фронтом, то не питайте, чому Росія хитає країну та знищує її зсередини. Знов і знов.

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Про автора. Андрій Смолій, політолог, блогер

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