Чому в публічному просторі з'явилися Фаріон та "нещасні таксисти"
Якщо ми зараз знову програємо битву за наш мовний, інформаційний та культурний простір поза фронтом, то не питайте, чому Росія хитає країну та знищує її зсередини
Ви помітили, що нападки на українську мову та її цькування знову стали системними?!
А я помітив.
За всім цим шумом з Фаріон ми не помічаємо, що головною метою виведення в публічний простір "нещасних таксистів" - є зупинення будь-яких процесів українізації.
Арестович, який з ранку до ночі поливає брудом Україну та все українське.
Тепер Фаріон, яка "раптово" вибрала форму подачі таку — щоб спровокувати ненависть до українського.
Соколова — яка витягла тему "російськомовних військових". Для чого?
Щобільше, це ж був запис і ці слова можна було вирізати з ефіру. Але їх спеціально поставили.
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Зайдіть в Тік-Ток. Там сила-силенна рашистів (в тому числі наших так званих "громадян") з ранку до ночі обливають брудом саме українську мову.
У нас цілий заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв звернувся до СБУ щодо Фаріон. Добре, хай перевіряють. Може, й треба.
Але чомусь цей заступник не звернувся до СБУ щодо заяв Арестовича, який поливає брудом українську ледве не 24/7.
Чомусь ніхто не звернувся до СБУ щодо ОПЗЖшника Бойка, який розхитуючи ситуацію в країні тяг рашиста-таксиста і "давав йому роботу".
Я вже мовчу про колишніх медведчуківських пропагандистів-експертів, які сидять в ютубах і обливають брудом знову ж таки — саме українську мову.
***
До чого я це говорю?
До того, що замість масштабного впровадження української з боку держави, замість того, щоб держава 24/7 працювала на те, щоб люди переходили й допомагала їм (у нас досі не затверджена урядом програма розвитку української мови, як це передбачено Законом), держава заплющує очі на "русскій мір" в Україні.
І знов будьмо відверті — московський язик — це "русскій мір". Хочеться це комусь сприймати чи ні.
Знову ж таки — йдеться про тил, про публічний простір, про ЗМІ, про державний сектор, про культуру тощо.
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Щодо військових — окрема тема.
Потрібно перестати маніпулювати, як це роблять відверті покидьки, "русскоміровці" та деякі політики.
Досить маніпулювати "російськомовними" у фронті. Вони на фронті. А ви в тилу. І виправдовувати саботаж Законів в тилу окопами — це нижче дна. Про фронт — можуть говорити ті, хто на фронті.
І останнє.
Якщо ми зараз знов програємо битву за наш мовний, інформаційний та культурний простір поза фронтом, то не питайте, чому Росія хитає країну та знищує її зсередини. Знов і знов.
Про автора. Андрій Смолій, політолог, блогер
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