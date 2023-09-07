Окрім надання притулку й неоціненної допомоги нашим біженцям Румунія як Чорноморська і Дунайська держава важлива для нас ще й економічно, логістично.

Вона справді надійний партнер України, оскільки сама по собі є засадничо якщо не антиросійською, то точно не русофільською. Тому що антиімперська.

Румуни як нація сформувалися у протистоянні Османській, (Австро)-Угорській та Російській імперіям, що дуже нагадує нам історію становлення України як національної держави.

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Разом з тим, як член ЄС та НАТО Румунія дещо обмежена партнерами у свободі реагувати на російські виклики своїй безпеці й обороні. Саме цим я пояснюю недостатню або й неадекватну реакцію на влучання російських безпілотників по румунській території.

Це подовження гри колективного Заходу в піддавки з рашистами ще з 2014 року. "Іх там нєт" (с). Їх, це російських "шахедів"...

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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