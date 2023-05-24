Мене часто запитують західні інтерв'юєри, чому я написала в "Найдовшій подорожі", що називаю цю війну Третьою світовою. І щоразу я гублюся, бо це ж так очевидно: ця війна покликана вправити світові найбільш трагічні "вивихи", зоставлені Другою.

Починаючи від найочевиднішого — розгромити другого її палія, друга й союзника нацистського Рейху, що вписався в його жертви, уник міжнародного трибуналу й на цьому обмані за останні 30 років знов розпаношивсь до кондиції 1930-х, - і аж до генеральних прибирань на колишньому Тихоокеанському фронті, де досі зяють незагоєні повоєнні рани "двох Корей" і "двох Китаїв"...

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Починаючи від найочевиднішого — розгромити другого її палія, друга й союзника нацистського Рейху, що вписався в його жертви, уник міжнародного трибуналу й на цьому обмані за останні 30 років знов розпаношивсь до кондиції 1930-х, - і аж до генеральних прибирань на колишньому Тихоокеанському фронті, де досі зяють незагоєні повоєнні рани "двох Корей" і "двох Китаїв"...

Так от, я до чого це. Якщо я правильно розумію, уночі 16 травня остаточно й безповоротно збивши старенькими "Патріотами" всі шість хвалених російських "Кинжалів", наша ППО, благослови її Боже, не тільки захистила Київ — а й зірвала Китаєві давно й любовно готований "бліцкриг" проти Тайваню.

А ви кажете — чому Третя світова...

І це ж тільки одна ніч.

Дай нам Боже сили.