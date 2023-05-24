Чому я називаю нашу війну Третьою світовою
Завдання нашої боротьби — знищити одного з ініціаторів Другої світової, який зумів вписатися у її жертви
Мене часто запитують західні інтерв'юєри, чому я написала в "Найдовшій подорожі", що називаю цю війну Третьою світовою. І щоразу я гублюся, бо це ж так очевидно: ця війна покликана вправити світові найбільш трагічні "вивихи", зоставлені Другою.
Починаючи від найочевиднішого — розгромити другого її палія, друга й союзника нацистського Рейху, що вписався в його жертви, уник міжнародного трибуналу й на цьому обмані за останні 30 років знов розпаношивсь до кондиції 1930-х, - і аж до генеральних прибирань на колишньому Тихоокеанському фронті, де досі зяють незагоєні повоєнні рани "двох Корей" і "двох Китаїв"...
Читайте також: Демілітаризація Росії йде за планом
Починаючи від найочевиднішого — розгромити другого її палія, друга й союзника нацистського Рейху, що вписався в його жертви, уник міжнародного трибуналу й на цьому обмані за останні 30 років знов розпаношивсь до кондиції 1930-х, - і аж до генеральних прибирань на колишньому Тихоокеанському фронті, де досі зяють незагоєні повоєнні рани "двох Корей" і "двох Китаїв"...
Так от, я до чого це. Якщо я правильно розумію, уночі 16 травня остаточно й безповоротно збивши старенькими "Патріотами" всі шість хвалених російських "Кинжалів", наша ППО, благослови її Боже, не тільки захистила Київ — а й зірвала Китаєві давно й любовно готований "бліцкриг" проти Тайваню.
А ви кажете — чому Третя світова...
І це ж тільки одна ніч.
Дай нам Боже сили.
Про авторку. Оксана Забужко, письменниця
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе