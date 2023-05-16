Після того, як два тижні тому українське ППО з допомогою американських "Патріотів" збила "Кинжал", російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Або більше не стріляти своїми "Кинжалами" туди, де можуть бути системи ППО з "Патріотами". І казати, як вони робили, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російській супер-пупер надзвуковій ракеті. Тим більше була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх "Кинджалів", щоб вполювати "Патріот", пробити захист і казати потім усім, що збиття "Кинжала" — то прикра випадковість. Тим більше яким би не був дорогим "Кинжал", система "Патріот" все одно дорожча. І розміняти, умовно три "Кинжали" на один "Патріот" росіяни були в готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш ва-банк. Або ставиш на російський "авось".

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І росіяни поставили все на кін. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися.

Уночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). І все це було знищено. Поставлено жирну крапку у питанні, які технології сильніші, й чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). І все це було знищено. Поставлено жирну крапку у питанні, які технології сильніші, й чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами

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Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися нічого.

І якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожне постачання в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все сучасніших озброєнь. Які будуть нищити російську зброю і міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу кремля про те, що вони демілітаризують Україну.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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