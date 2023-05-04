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OPINION

Як Путін знову "всіх переграв"

Сергій Фурса
4 травня, 2023 четвер
18:05
Погляд Сергій Фурса

Путін видав указ, яким вніс зміни у свій попередній указ, в якому сказав, що дружнім країнам нафту можна продавати й у рамках стелі

Путін цар гордий. Поки не пнеш…

Путін видав указ про виконання санкцій. Але не плутайте. То не підступний Захід надавив на один з пупів і полюсів біполярного світу, а російський цар особисто сам наказав дослухатися і виконувати санкції. Бо так захотів. А якщо Путін щось захотів, то вже все, ніщо його не зупинить.

Про що мова? Путін видав указ, яким вніс зміни у свій попередній указ, в якому сказав, що дружнім країнам нафту можна продавати й у рамках стелі. Стелі, яку встановили не дружні країни у рамках санкцій щодо російської нафти.

Тобто. Дружнім країнам нафту продавати, як вєлять санкціі. А от не дружнім країнам продавати дорого. Хто такі недружні країни? Це ті, хто ввів санкції. Тобто це ті країни, які ввели ембарго на російську нафту. Тобто Путін наказав продавати нафту дорого тим країнам, які нафту не купують. А дешево тим, хто купує.

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Дружнім країнам нафту продавати, як вєлять санкціі. А от не дружнім країнам продавати дорого. Хто такі недружні країни? Це ті, хто ввів санкції. Тобто це ті країни, які ввели ембарго на російську нафту. Тобто Путін наказав продавати нафту дорого тим країнам, які нафту не купують. А дешево тим, хто купує

І не плутайте. Це не велика Росія прогнулася. Росію ніхто не поставить на коліна. Це Путін особисто просто захотів.

А так топали ніжками. Так кричали, що ніколи й ні за що не будуть виконувати санкції. І взагалі ваші санкції не працюють. А тут раз і самі захотіли працювати в рамках встановлених клятими англосаксами правил.

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Напевно, не захотіли повторити історію з газом. Коли пішли з газовою війною на Європу й опинились з голою дупою. І розміром експорту у 50 млрд кубометрів (всього експорту, разом з турками, китайцями та іншими), що є рекордом з часів Брєжнєва

Бо що? Бо так захотіли.

Напевно, не захотіли повторити історію з газом. Коли пішли з газовою війною на Європу й опинились з голою дупою. І розміром експорту у 50 млрд кубометрів (всього експорту, разом з турками, китайцями та іншими), що є рекордом з часів Брєжнєва. Минулого року, коли вони вже прикручували вентиль і підривали свої північні потоки експорт був 100. А цього року 50. А були ж часи коли одна Зубожінка підписувала контракт по закупівлі газу однією тільки Україною на 52 млрд кубометрів. А зараз весь експорт 50. Звісно в таких умовах гордий Путін починає розуміти, що краще не випєндрюватися.

А так да, санкціі не працюють. Зовсім. І Путін знов всіх переграв.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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санкції проти Росії
Війна з Росією
ціни на нафту
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