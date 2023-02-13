Ринки, попри те, що все ще перебувають у позитивному настрої, за підсумками тижня знизилися майже на 100 пунктів за індексом S&P500. Основним невдахою тижня став Google, який став жертвою нової моди на штучний інтелект. Втім, як і з інтелектом не штучним, не завжди те, що здається інтелектом, і поводиться як щось розумне, у результаті виявляється інтелектом насправді.

Приклад безлічі росіян тут показовий. Та й про деяких мешканців Бангкокського котла забувати не варто. Йдеться про нову модну іграшку, яка так захопила молоде покоління, і зважаючи на все, що змушує бігати стадами ритейл інвесторів, які все ще мають значний фінансовий ресурс, що має назву ChatGPT. Google створив свій штучний інтелект не вдало, і за це став жертвою розпродажів.

За останні кілька років таких захоплень вже було кілька, чи варто згадувати, наприклад, як знову винайшли радіо з назвою Clubhouse, з яким пару місяців усі носилися, як дурень з писаною торбою, а зараз навіть важко згадати назву цього додатка, в якому, — о диво, — можна було когось послухати, й куди пускали лише обраних.

Так чи інакше, але на мить Google визнали немодним. А такі рухи на моді укотре свідчать, що очищення ринків ще не відбулося, рітейл ще дуже активний і здатний надувати бульбашки й бити з розмаху по нормальних бізнесах, що змушує сумніватися в тезі, що найгірше для ринків уже позаду. Навіть попри приємніші для інвесторів і спекулянтів вісті, які доносяться від Федерального Резерву.

Ще одна приємна звістка долинула цього тижня з боку Росії, де місцевий мінфін налякав усіх мешканців Кремля та околиць та дуже втішив українців, і не лише даними про дефіцит російського бюджету. Чи жарт, у січні він склав 1,6 трлн рублів, що дорівнює 60% від загально річного плану з дефіциту, і сягнув чверті заначки.

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З боку доходів, які сильно впали, є стабільна частина, нафтогазові доходи, які впали та знижуватимуться. Що і дозволяє розраховувати на набагато глибшу чорну діру в російському бюджеті, ніж її заклав російський Мінфін, який розраховував кошторис, виходячи з ціни продажу російської нафти по 70 і повноцінних продажів Газпромом газу в Європі.

Хороша ілюстрація тези, яку дуже активно розповсюджує російська пропаганда, особливо в Європі, про те, що санкції не працюють. Ця новина змусила багатьох в Україні заявити "Ну, нарешті, почалося". Тим більше, що російський уряд звернувся до бізнесу, до російського, звісно, з настійним проханням дати їм просто так 200 млрд рублів. Втім, можливо, все ще не так погано, як нам хотілося б і не виключено, що подібний дефіцит ми не побачимо в наступних місяцях, навіть попри запуск дуже болючих санкцій на російські нафтопродукти. Зважаючи на все, бачимо поєднання низки технічних факторів, які так сильно роздули дефіцит бюджету. З боку витрат це оплата наперед річного замовлення на потреби армії, і, як стверджують росіяни, вони сплатили 70% потрібної суми вже в січні. І таких платежів більше не буде, а отже витрати у лютому 2023 року вже не зростуть так сильно щодо лютого 2022 року. З боку доходів, які сильно впали, є стабільна частина, нафтогазові доходи, які впали та знижуватимуться. Що й дозволяє розраховувати на набагато глибшу чорну діру в російському бюджеті, ніж її заклав російський Мінфін, який розраховував кошторис, виходячи з ціни продажу російської нафти по 70 і повноцінного продажу Газпромом газу в Європі. Водночас різке падіння не нафтогазових доходів, яке ми побачили в січні, можливо, не повториться, оскільки було спричинене технічними факторами нових мутних схем оподаткування в Росії.

На внутрішньому ринку Мінфін України продовжує збирати данину з банків, які надалі набирають необхідну за новим регулюванням суму державних облігацій. І навіть починає проглядатися тенденція зростання ставок за депозитами, до чого Нацбанк уже давно підштовхує фінансові установи.

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Український ринок єврооблігацій рухався разом з ринками, що розвиваються, не дуже активно і без особливих ідей. Тут знову нагадав про себе Нафтогаз, який починає чергову спробу домовитися з інвесторами про реструктуризацію. Подивимося, чи вийде це цього разу. У будь-якому випадку, давно час. Дуже довго компанія вже перебуває в дефолті, тоді як інші квазісуверені позичальники позакривали свої питання з інвесторами. На внутрішньому ринку Мінфін продовжує збирати данину з банків, які надалі набирають необхідну за новим регулюванням суму державних облігацій. І навіть починає проглядатись тенденція зростання ставок за депозитами, до чого Нацбанк уже давно підштовхує фінансові установи.

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Сам регулятор знову відрапортував про зростання резервів. Чи жарт, тепер резерви Нацбанку вищі, ніж були у день початку війни. Не дивно, що гривня залишається сильною, трохи зміцнившись на кешовому ринку за останній тиждень. Тепер сірий (чорний) ринок становить 39,9 гривень за долар. Національна валюта відіграла сезонне послаблення на тлі грудневих видатків бюджету. Потішила й інфляція. Останні дані свідчать, що вона сповільнилася з 26,6 до 26% у річному вимірі. Дрібниця, але приємно. Допомагає і загальносвітове падіння цін. У тому числі на енергоносії. У січні, до прикладу, в Україні здешевшав бензин. Це, правда, мало хто помітив.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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