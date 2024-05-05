Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 з 24 ворожих "шахедів"
У ніч проти неділі, 5 травня, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити майже усі запущені ворогом "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, цієї ночі росіяни запустили для атаки 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з північного та південного напрямків. Райони пусків - Курська область РФ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад окупантів вночі відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті бойової роботи знищено 23 ударних БПЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
- У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Детальніше про рух іорожих цілей та насілдки обстрілу читатйе за посиланням.
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