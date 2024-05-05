Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 з 24 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, цієї ночі росіяни запустили для атаки 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з північного та південного напрямків. Райони пусків - Курська область РФ та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад окупантів вночі відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



У результаті бойової роботи знищено 23 ударних БПЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.