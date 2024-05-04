Росіяни заявили про збиття 4 ракет ATACMS над Кримом
Міністерство оборони Росії прозвітувало про збиття протиповітряною обороною уночі 4 травня чотирьох ракет ATACMS над територією окупованого Криму
Про це йдеться у звіті міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет "Атакмс" по об'єктах на території Російської Федерації", - пишуть там.
За даними російського відомства черговими засобами ППО чотири оперативно-тактичні ракети було знищено над територією тимчасово окупованого Кримського півострова.
- Тим часом вночі російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі "шахеди".
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