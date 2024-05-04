Росіяни заявили про збиття 4 ракет ATACMS над Кримом

Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет "Атакмс" по об'єктах на території Російської Федерації", - пишуть там.

За даними російського відомства черговими засобами ППО чотири оперативно-тактичні ракети було знищено над територією тимчасово окупованого Кримського півострова.