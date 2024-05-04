Сили ППО вночі знищили усі 13 ворожих "шахедів" над двома областями
Уночі суботи, 4 травня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти загалом за ніч атакували Україну 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області РФ.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.
- У ніч на 4 квітня Росія запустила декілька груп "шахедів". У Харкові пролунали декілька вибухів та почалася велика пожежа.
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