Сили ППО вночі знищили усі 13 ворожих "шахедів" над двома областями

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти загалом за ніч атакували Україну 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області РФ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.