"Після найтемнішої ночі приходить день": Сирський привітав українців з Великоднем і закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав українських військових з Великоднем. Він закликав українців у цей день вшанувати кожного воїна
Про це він написав у телеграм.
"Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння Христового всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України", - йдеться у привітанні.
Сирський побажав українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності.
"Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!", - наголосив головком.
Він також звернувся до українців і закликав під час відвідування храмів цього святкового дня згадати у молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає наш спокій.
"Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні і подякуйте їм за захист України. Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана - захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!", - наголосив Сирський.
Він також закликав не забувати кожного українського героя, який у боротьбі за свободу і незалежність України віддав найцінніше - своє життя.
"Пам’ятайте їх у своїх великодніх молитвах, бо саме завдяки їм - ми можемо святкувати Великдень у незалежній Україні. Вічна слава і вічна пам’ять!", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
- 4 травня в Єрусалимі відбулося загоряння Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім.
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