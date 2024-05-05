"Після найтемнішої ночі приходить день": Сирський привітав українців з Великоднем і закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів

Про це він написав у телеграм.

"Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння Христового всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України", - йдеться у привітанні.

Сирський побажав українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності.

"Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!", - наголосив головком.

Він також звернувся до українців і закликав під час відвідування храмів цього святкового дня згадати у молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає наш спокій.

"Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні і подякуйте їм за захист України. Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана - захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!", - наголосив Сирський.



Він також закликав не забувати кожного українського героя, який у боротьбі за свободу і незалежність України віддав найцінніше - своє життя.

"Пам’ятайте їх у своїх великодніх молитвах, бо саме завдяки їм - ми можемо святкувати Великдень у незалежній Україні. Вічна слава і вічна пам’ять!", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.