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"Сьогодні нас об’єднує одна спільна молитва": Зеленський привітав українців з Великоднем

5 травня, 2024 неділя
09:24
Суспільство Володимир Зеленський на Великдень
Зміст

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди свята Великодня і заявив, що українці стають на коліна лише у молитві, і ніколи - перед загарбниками й окупантами

Відеопривітання на фоні Софійського собору він опублікував у соцмережах.

"Ми відзначаємо сьогодні велике свято – Воскресіння Господнє. Великдень. Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль", - сказав президент

Перебуваючи на одній із виставок Софійського собору, Зеленський заявив роботи українських митців - ікони на ящиках від боєприпасів, просочені димом нашої землі й духом нашого народу, - несуть у собі глибокий сенс.

"Кожна з цих ікон – немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло. На обпалених вогнем і горем дошках, зі змучених стражданнями українських міст і сіл. Поєднуючи, на перший погляд, несумісне: війну й Господа. Перемагаючи зло вірою. Перемагаючи біду надією", - наголосив Зеленський.

На іконах - імена героїв, які віддали життя, аби захистити Україну, і які показали: українці стають на коліна лише у молитві, і ніколи - перед загарбниками й окупантами.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це.
Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - підкреслив президент.

За його словами, сьогодні українців об’єднує одна спільна молитва за всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях, за воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках, за тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну, та за те, щоб усі вони повертались живими.

"Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде. Я вірю в це щодня, а особливо в цей великий день у цьому великому місці. Історія якого нагадує: ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас із лиця Землі", - додав Зеленський.

  • Також головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав українських військових з Великоднем. Він закликав українців у цей день вшанувати кожного воїна.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Великдень
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