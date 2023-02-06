Попередні обмеження на нафту працюють суперово. Середній розмір знижки на російську нафту тримається на рівні 40% і не знижується, попри всі зусилля РФ обійти заборони. З нафтопродуктами обійти обмеження буде ще складніше, адже супертанкерами їх не перевозять. Заморозити Європу не вдалося — ані нас, ані Євросоюз. Там, до речі, рівень запасів газу у сховищах на початок лютого 76% - порівняно з 41% минулого року. Як кажуть, відчуйте різницю.

Заморозити Європу не вдалося — ані нас, ані Євросоюз. Там, до речі, рівень запасів газу у сховищах на початок лютого 76% - порівняно з 41% минулого року

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Але головний показник російських проблем — це власне російський бюджет. За січень його витрати зросли на дві третини порівняно з минулим роком — це, до речі, і показник, скільки Росії коштує війна. А от доходи впали майже втричі.

Головний показник російських проблем — це власне російський бюджет. За січень його витрати зросли на дві третини порівняно з минулим роком — це, до речі, і показник, скільки Росії коштує війна

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Така тенденція вже другий місяць і прямо пов'язана з ембарго на російську нафту і стелю на неї. Цивілізовані країни більше ані нафту, ані російські нафтопродукти не купують, а для всіх інших діє обмеження. Для Кремля виникає реальна і відчутна вже зараз загроза макроекономічної дестабілізації.

Я бачив різні оцінки втрат російського режиму в залежності від коливань цін на нафту: від 75 до 125 млрд доларів на рік. І це дуже круто. Головний результат — Москва вимушена грати з огляду на "червоні прапорці", встановлені Заходом. Росія залишається постачальником, але припиняє бути гравцем. Далі буде більше.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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