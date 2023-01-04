Дивлюся на газову статистику в ЄС і радію. В Німеччині заповнення газових сховищ майже 90%, в ЄС в цілому - 83%. Рік тому — тільки уявіть — було на 30% менше. І це стало одним з ключових факторів рішення Путіна почати війну з нами. Він думав, що Євросоюз без Росії ніяк. А виявилося, що залежність від Росії блокує шлях в майбутнє і вбиває Європу як старого наркомана та ще й дає заробляти російській мафії.

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Європа як сфера енергетичного впливу РФ більше не існуватиме. Енергетичний рік почався добре

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Ціна на газ в ЄС також впала нижче довоєнного рівня. Тут нам навіть Бог погоди допомагає). Щобільше, тепла зима вже частково розв'язала проблему газу на наступну зиму, адже до сховищ посеред зими стали закачувати більше газу, ніж споживають — і це посеред зими! Цей рік може і має стати кінцем Росії як енергетичної імперії. Європа як сфера енергетичного впливу РФ більше не існуватиме. Енергетичний рік почався добре.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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