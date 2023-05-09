Збиття "Кинджалу" над Києвом стало дуже гучною подією. В прямо і переносному сенсі.

В прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій ночі. А потім не порадів з того, що українське ППО, посилене американськими патріотами, показало кузькіну мать російській суперзброї.

А от в переносному цікавіше. Бо це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя Судного дня від Москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. А нею ж Путін лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій то пика Пригожина і російських генералів. Як виявилося.

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Тому десь дуже радіють американські генерали. І всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО зараз зрозуміють, хто папа. І побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократах, але більше все ж таки у республіканцях, уміють рахувати гроші.

Країни, які купували російські засоби ППО зараз зрозуміють, хто папа. І побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України

А от хто ж тужить? То, зрозуміло, Кремль. Бо його знов опустили.

А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер пупер надзвукової зброї. Бо в Тайвані на озброєнні стоять "Патріоти". Багато-багато "Патріотів". А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою не вийде. І перспектива маленькою побєдоносної війни проти Тайваню віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну.

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А так все добре починалося для товарища Сі. Дозволяєш Путіну напасти на Україну. Маєш побачити швидку війну й офігівший Захід. Якого принизили. І на тлі цього нападаєш на Тайвань. Ідеальний план.

Який навернувся ще в лютому-березні 2022 року завдяки збройним силам України. І простому українському солдату і генералу. Яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули дороги дриґом плани захоплення світу купою божевільних диктаторів.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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