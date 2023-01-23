Путін часто лякає захід якимось новим вундервафлє, яке не буде мати аналогів і знесе чи то Вашингтон, чи пів світу одразу. І на виході відразу якийсь провал. То не літає, то не вибухає…

Але є одна секретна страшна зброя, яка у Путіна таки є. Це Дмитро Мєдвєдєв. Так-так. Той самий карликовий алкоголік.

Точніше, він є уособленням російської зброї Судного Дня. Божевільний російський чиновник, який у п’яному угарі чи то з бодуна може натиснути червону кнопку. І постійно всім про це нагадує. Дивіться. Я такий божевільний, що я зможу.

І кожного разу, коли Захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, вони випускають цього Кракена, який починає розмахувати ядерною зброєю. Знаючи, що якщо західні лідери будуть бачити хоча б 1 відсоток ймовірності ядерної війни, вони не будуть ризикувати.

Кожного разу, коли Захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, Москва випускає цього Кракена, який починає розмахувати ядерною зброєю

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От і зараз. Напередодні Рамштайна, де Україна отримала чергову порцію допомоги й надії на дуже потужне озброєння, рішення про яке ще не прийнято, вони знов випустили Мєдвєдєва. Який знову наголосив, що якщо Росія буде програвати, то "увесь світ в труху".

Чи працює це? Подивимось. Страхи на Заході є. Це точно до цього стримувало підтримку. І точно Шольц хитається. І скільки б з презирством не говорили про Давос кремлівські старці, вони слухають кожне слово. І чують усе. В тому числі чудові жарти Бориса Джонсона. В тому числі вимоги республіканців, які відкинувши Трампа на узбіччя, вже тиснуть на Байдена не з приводу "нащо витрачати кошти на Україну", а якраз "чому так мало допомоги Україні?". І ревнують. Згадуючи інші дні у Давосі, коли вони були на провідних ролях. Але вони й аналізують. І коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м‘яку силу вони не чули. І випускають Кракена-Мєдвєдєва.

Скільки б з презирством не говорили про Давос кремлівські старці, вони слухають кожне слово. І чують усе. В тому числі чудові жарти Бориса Джонсона. В тому числі вимоги республіканців, які відкинувши Трампа на узбіччя, вже тиснуть на Байдена не з приводу "нащо витрачати кошти на Україну", а якраз "чому так мало допомоги Україні?"

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А це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про ядерну зброю і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків в степах України. Американських ракет.

Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба чуть прикрутити вогник і варити Росію на слабшому вогні? Подивимось. Скоро побачимо.

Добра новина, що тиск суспільства все одно працює й Україна отримає ці танки рано чи пізно. Але час важливий. І тому будемо сподіватись, що Кракен-Мєдвєдєв кожного разу лякатиме Захід все менше і менше…

Росія вже не може лякати світ газовою зброєю. Газ вже впав до 600 доларів, посміявшись над пророцтвами про 5000. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні НАТОвські генерали. І Росія продовжує використовувати свою останню вундервафе — Дмитра "карликового алкоголіка" Мєдвєдєва. І рано чи пізно він також має перестати лякати.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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