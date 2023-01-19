Спочатку про це заявив експрезидент, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Завтра на натовській базі Рамштайн великі воєначальники обговорюватимуть нову тактику та стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння та ударних систем. І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики як мантру повторювали: "Щоб досягти миру, Росія має програти", - почав він.

А далі висловив побоювання, що це може призвести до поразки Росії і відразу пригрозив останнім російським аргументом:

"Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їх доля".

Згодом офіційність погроз Росії підтвердив Дмитра Пєскова. Спочатку він сформував позицію Кремля на зміну стратегії Заходу, яка може бути оформлена на новій зустрічі у форматі Рамштайну, та імовірне постачання зброї, що може бити по території Криму.

"Дискусія про постачання Україні озброєнь, які можуть бити російською територією, потенційно надзвичайно небезпечна і може вивести конфлікт на "якісно новий рівень"", - зазначив речник Путіна.

У коментарі на заяву Медведєва він цілком погодився з його логікою та додав, що вона відповідає військовій доктрині РФ:

"Заяви Дмитра Медведєва про ризик ядерної війни у разі програшу ядерної держави у звичайній війні не означають зміни ядерної доктрини. "Це йде у повній відповідності до нашої ядерної доктрини. Жодних протиріч там немає".

Нагадаємо, напередодні західні видання писали, що адміністрація Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого ураження військових об’єктів в тимчасово окупованому Криму.

А основним очікуваним рішенням зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться завтра, 20 січня, є надання наступальної техніки, зокрема танків.

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