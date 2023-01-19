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Війна з Росією: хроніка
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США готові допомогти Україні вдарити по окупантах у Криму, щоби покращити позиції на переговорах з РФ, - NYT

19 січня, 2023 четвер
00:56
війна з Росією ракетні системи США

Адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого ураження військових об’єктів в тимчасово окупованому Криму

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зміна позиції адміністрації Байдена пов’язана її з новим підходом: якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, побоювання США, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на можливу військову кампанію проти Криму, зменшилися, хоча такий ризик усе ж зберігається.

Наразі, стверджують джерела NYT, посадовці США обговорюють з українськими колегами використання американської зброї – від комплексів HIMARS до бойових машин Bradley – для можливого ураження сухопутного коридору, який з’єднує Крим з Росією через окуповані міста Мелітополь і Маріуполь.

Водночас президент США поки що не готовий надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії, необхідні Києву для атаки на російські об'єкти на півострові.

Демонструючи здатність завдати удару по Криму, кажуть співрозмовники NYT, Україна могла б показати, що російський контроль над Кримом не є закріпленим. Адміністрація Байдена також дедалі частіше вважає, що удари по тилових позиціях Росії у Криму можуть серйозно зашкодити здатності Москви просунути свою лінію фронту далі.

У Вашингтоні наразі не вважають, що Україна може захопити Крим військовим шляхом – серед іншого, через побоювання, що такий крок може підштовхнути президента РФ до ескалації у відповідь. Та позиція адміністрації Байдена наразі полягає в тому, що Росія повинна повірити, що Крим перебуває під загрозою – частково для того, щоб посилити позицію України на будь-яких майбутніх переговорах.

За даними The New York Times, цього тижня американське та українське командування проведе зустріч високого рівня в Німеччині, щоб відпрацювати планування можливого наступу. Зустріч має на меті узгодити бойові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники США в НАТО.

  • Нагадаємо, Залужний у Польщі цього тижня вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі.

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Крим
США
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