Почула, що зброєю нас забезпечують на 30 відсотків. Все інше — наша зброя і завойована у рашистів на полі бою.

І от я собі думаю. А нам повільно і в значно менших обсягах не дають необхідної зброї, щоб не викликати "ескалацію конфлікту"? Так-так, я розумію, що у них самих немає; складні процедури узгодження; їм теж зброя потрібна і т.д.

НАТО створювався як противага СРСР. Нинішнє одоробло — спадкоємиця тієї в‘язниці народів. Саме Україна зараз тілами своїх людей зупиняє навалу покидьків. Покидьки тестують межі дозволеного. Вони вже не зупиняться. Це наче зрозуміло, ні?

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Я от все розумію. До моменту, як починаю дивитися ТікТок, наприклад. А там — нескінченні поховання; молоді вдови у чорному; маленькі діти, які маленькими ручками обіймають хрести зі світлинами своїх тат; згорьовані матері з вічним питанням: чому мій???? і з одним бажанням: хочу до своєї дитини!!!!

НАТО створювалось, щоб протистояти. Ми не в НАТО. Якби нас проковтнули за 3 дні, як планували, і не зупинились, а пішли Польщею, Балтією, то що було б? Зупинили б рашу?

НАТО створювався, щоб протистояти. Ми не в НАТО. Якби нас проковтнули за 3 дні, як планували, і не зупинились, а пішли Польщею, Балтією, то що було б? Зупинили б рашу?

На раші багатоголосся з приводу підготовки власного населення до смерті. Починаючи з фрази "Мы попадем в рай, а они то сдохнут" і закінчуючи симоньянівським виттям на тему "Умирать не страшно, тем более, за правое дело. Разве лучше умирать дряхлым? На 20-30 лет раньше, какая разница? Все умрем".

Але що далі? 10 років замороженого конфлікту, як повідомляє американський телеканал CNBC з посиланням на висновки аналітиків?

У світі купа протистоянь. Китай — Тайвань. Індія — Пакистан. Ізраїль, Іран, Північна Корея. Я все розумію.

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Але що далі? 10 років замороженого конфлікту, як повідомляє американський телеканал CNBC з посиланням на висновки аналітиків?

Світ таки не може зупинити одного маніяка. Ну, не може ж, правда?

І чомусь мені здається, що НАТО таки доведеться воювати. Як би вони не відкладали ту "ескалацію". Головне, щоб пізно не було.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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