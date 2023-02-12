Поки українці розмірковують над світом після війни, "харошие русские" медитують над мотивами Путіна перед вторгненням в Україну. Так вже трапилося, що річниця початку "спеціальної воєнної операції" (читай – брутально-геноцидного вторгнення Росії) майже збіглася у часі з некруглим 78-літтям Ялтинської конференції. Знано, що тоді лідери антигітлерівської коаліції по суті розграфили мапу планети на зони впливу, облаштувавши таким чином повоєнний світовий порядок.

Звісно, відтоді багато що змінилося, але нумерологічні збіги прямо таки спокушають російських лібералів на висновок, що, мовляв, нинішній господар кремля просто зажадав "нової Ялти", і через непоступливість "центру" однополюсного світу – США – розв'язав війну в Україні. Чомусь цих "гаспод" не влаштовує проста, як борщ, причина. Путін її озвучував не раз і не двічі. Йому ходить про відновлення СРСР, повернення до Росії необачно та легковажно "роздарованих" імперських земель, створення по периметру реанімованого "Союзу" "санітарної зони", де б не ступала нога натовських вояків.

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Путіну ходить про відновлення СРСР, повернення до Росії необачно та легковажно "роздарованих" імперських земель, створення по периметру реанімованого "Союзу" "санітарної зони", де б не ступала нога натовських вояків

І перебіг теперішньої "СВО", попри очевидну неспроможність російського "воїнства" здобути те, чого від нього вимагає бункерний головком, свідчить, що мета Путіна не змінилася. Планований наступ на Донбасі, який фактично вже розпочався, з метою вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, — це намір здобути перший плацдарм для оголошення "перемоги", перший майданчик для "мирних" переговорів, аби після передишки та перегрупування піти далі.

Путіна надихає ялова реакція НАТО на фактичні акти агресії проти учасників Альянсу (блогери зауважують, що ймовірний проліт російської ракети над Румунією дуже схожий на давню путінську авантюру проби на зуб України дамбою на Тузлі). Він також очікує, що європейці "втомляться від України" і на майбутніх виборах приведуть до влади поступливіших та м'якотілих політиків.

Але, крім Путіна, якого західні лідери вже, здається розкусили, і цілком можливо, поставили на ньому хрест, у Росії є ціла когорта охочих продовжити війну, попри мілітарні невдачі та прийдешню економічну катастрофу. Так, відсторонений від рекрутингу зеків у людних російських колоніях, "кухар Путіна" і фактичний власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин планує тривалу кампанію. Днями він заявив, — звісно, у піку своїм оптимістичним опонентам з МО Шойгу, — що війна за Східну Україну триватиме два роки. Якщо ж метою є окупація всієї України на схід від Дніпра, то це "займе близько трьох років", сказав він.

Крім Путіна, якого західні лідери вже, здається розкусили, і цілком можливо, поставили на ньому хрест, у Росії є ціла когорта охочих продовжити війну, попри мілітарні невдачі та прийдешню економічну катастрофу

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Роль Пригожина у путінській авантюрі ще варто буде з'ясувати. Метушня у міноборони та довкола Путіна, який змушений час від часу "розводити" по кутках "офіційних" військових та "приватних помічників", може бути лише ширмою, за якою приховані цілком певні плани для… тієї ж "Ялти-2". Секретар РНБОУ Олексій Данілов, до прикладу, попередив, що група кадировців, яка воювала в Україні, може потрапити до Молдови транзитом через Туреччину, де вони видають себе за рятувальників. "Росія дуже хоче, щоб там (у Молдові. – Авт.) ще раз "запалало", щоб там була точка напруги, на яку ми мали б звертати максимальну увагу".

У Москві також роблять ставку на вічно вагітні конфліктом Балкани. Президентка Косова Вйоса Османі заявила, що "вагнерівці" з Росії співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до її країни. Османі вважає, що таким чином вони готують ситуацію для "можливої анексії — не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки". Добре, що у Пріштіні вивчили основні уроки українського Криму, бо росіяни звикли кроїти свої "сво" за випробуваними лекалами.

Виходить, що Пригожин відповідає акурат за "зовнішньо-мілітарну складову" спецоперації під назвою "Ялта-2". Я не сумніваюся, наприклад, у тому, що недавнє турне "сумної конячки" російської дипломатії Сергія Лаврова країнами Африки, готували "протоколісти" з "Вагнера". Адже для цих бандитів "чорний континент" вже давно є освоєним тереном.

І поки у Лондоні думають, визнавати чи ні пригожинську ПВК терористичною організацією (наразі це зробила Канада, а США вирішили обмежитися статусом транснаціональної злочинної організації), "кухар Путіна" потихеньку готує свої пекельні страви, зважаючи на специфіку "національних кухонь" країн, де у нього розв'язані руки.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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