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Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад, - президентка Косова Османі

11 лютого, 2023 субота
17:48
Світ ПВК Вагнера

Найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова

Про це президентка Косова Вйоса Османі сказала в інтерв'ю The Telegraph.

Зокрема відомо, що Османі заявила, що секретна операція покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

"Вони привозять зброю і форму, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", - сказала Османі.

Окрім цього, за її словами, мета Сербії - "підготувати ситуацію для можливої анексії - не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки".

Видання також зазначає, що ймовірні приготування Сербії мають паралелі з анексією Криму Росією 2014 року, коли російські солдати у формі без знаків розрізнення, прозвані "зеленими чоловічками", підготували ґрунт для захоплення півострова.

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Османі також заявила, що Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці з російською групою "Вагнер", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербських новобранців для участі у війні в Україні.

Османі заявила, що таємна стратегія контрабанди зброї для передбачуваної анексії здійснюється принаймні впродовж шести місяців, і "в точності" збігається з тією, яку використовував Путін у Криму дев'ять років тому.

"Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи", - прокоментувала Османі.

"Є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це (з Вагнером - ред.). Скільки їх було на кордоні або всередині (території Косова - ред.), це питання, яке ще розслідується", - додала вона.

  • 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
  • 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
  • Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
  • 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
  • Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
  • 8 січня командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію
Росія
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війна з Росією
Вагнергейт
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