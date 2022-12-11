Серби заблокували дороги в Косово на тлі можливої етнічної ворожнечі

Про це інформує Euronews.

Зазначається, що для перекриття руху на кордоні з Сербією використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка.

У Euronews нагадують: це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліцейський патруль 8 грудня 2022 року. Зокрема мовиться, що косовський поліцейський-албанець був поранений під час цього інциденту. Після чого було прийнято рішення збільшити присутність поліції в районах, де в більшості проживають етнічні серби.

За словами журналіста AFP, у суботу, 10 грудня, в кількох містах на півночі Косово з сербською більшістю залунали сирени, щоб розпочати організований рух.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники сербської меншини Косова обурені арештом експоліцейського-серба, якого підозрюють у причетності до нападів на косовську поліцію. Косовські серби пояснили: блокуванням доріг вони хотіли зупинити перевезення арештованого колишнього поліцейського до Пріштіни, столиці Косово.

Нагадаємо,31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.

1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.

8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

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