Серби заблокували дороги в Косово на тлі можливої етнічної ворожнечі
10 грудня сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією
Про це інформує Euronews.
Зазначається, що для перекриття руху на кордоні з Сербією використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка.
У Euronews нагадують: це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліцейський патруль 8 грудня 2022 року. Зокрема мовиться, що косовський поліцейський-албанець був поранений під час цього інциденту. Після чого було прийнято рішення збільшити присутність поліції в районах, де в більшості проживають етнічні серби.
За словами журналіста AFP, у суботу, 10 грудня, в кількох містах на півночі Косово з сербською більшістю залунали сирени, щоб розпочати організований рух.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники сербської меншини Косова обурені арештом експоліцейського-серба, якого підозрюють у причетності до нападів на косовську поліцію. Косовські серби пояснили: блокуванням доріг вони хотіли зупинити перевезення арештованого колишнього поліцейського до Пріштіни, столиці Косово.
- Нагадаємо,31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.
- 1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.
- 6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.
- 1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.
- 8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.
- 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе