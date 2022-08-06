ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах

Про це він написав у твітер.

"Я запрошую президента Сербії Вучича та прем'єр-міністра Косова Курті 18 серпня до Брюсселя, щоб обговорити шляхи просування вперед між Приштиною та Белградом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз підтримав рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків до вересня 2022 року. 1 серпня, на кордоні Сербії та Косова відновлено рух на пунктах пропуску після того, як косівські серби розібрали встановлені там напередодні барикади

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