На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух

Про це повідомляє РТС.

Як повідомляють кореспонденти сербського телеканалу, було відновлено рух на обох прикордонних пунктах пропуску – Яриньє та Мердар.

Водночас з боку Косова почалося впровадження анонсованих раніше правил про видання тимчасових посвідок для власників сербських документів.

Раніше поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність. Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".

1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня.

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