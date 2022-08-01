На кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух
На кордоні Сербії та Косова відновлено рух на пунктах пропуску після того, як косівські серби розібрали встановлені там напередодні барикади
Про це повідомляє РТС.
Як повідомляють кореспонденти сербського телеканалу, було відновлено рух на обох прикордонних пунктах пропуску – Яриньє та Мердар.
Водночас з боку Косова почалося впровадження анонсованих раніше правил про видання тимчасових посвідок для власників сербських документів.
Раніше поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність. Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".
- 1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня.
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