У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів

Про це повідомила албанська журналістка Ехо Хулай.

"Уряд Республіки Косово оголосив, що відклав рішення про впровадженння номерних знаків та ідентифікаційних карток до 1 вересня", - йдеться у повідомленні.

За її словами, цьому посприяв посол США у Косово Джеффрі Ховен'єр.

Радіо і телебачення Сербії (РТС) підтвердило цю інформацію й теж повідомило, що таке рішення прийняли після втручання Білого дому.

"Уряд у Приштині відклав реалізацію заходів на місяць, повідомляють приштинські ЗМІ. Згідно із повідомленнями, уряд Альбіна Курті (косовського прем'єра - ред.) зробив це на прохання уряду США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає РТС, Ховен'єр звернувся до уряду Курті з проханням відкласти початок виконання заходів на місяць через, за ​​його словами, "нерозуміння їх наслідків".

В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.

Косовська поліція казала про стріляну в свій бік від невстановлених осіб.

По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).

Обійшлося без жертв.

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