У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів
Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня
Про це повідомила албанська журналістка Ехо Хулай.
"Уряд Республіки Косово оголосив, що відклав рішення про впровадженння номерних знаків та ідентифікаційних карток до 1 вересня", - йдеться у повідомленні.
За її словами, цьому посприяв посол США у Косово Джеффрі Ховен'єр.
Радіо і телебачення Сербії (РТС) підтвердило цю інформацію й теж повідомило, що таке рішення прийняли після втручання Білого дому.
"Уряд у Приштині відклав реалізацію заходів на місяць, повідомляють приштинські ЗМІ. Згідно із повідомленнями, уряд Альбіна Курті (косовського прем'єра - ред.) зробив це на прохання уряду США", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає РТС, Ховен'єр звернувся до уряду Курті з проханням відкласти початок виконання заходів на місяць через, за його словами, "нерозуміння їх наслідків".
- В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
- Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.
- Косовська поліція казала про стріляну в свій бік від невстановлених осіб.
- По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).
- Обійшлося без жертв.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе