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Поліцейські Косово й етнічні серби зупинили пропуск через два КПП на кордоні з Сербією

31 липня, 2022 неділя
21:17
Новини

В неділю, 32 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила призупинила їхню діяльність

Мова про КПП Берняк та Яріньє, інформує косовська поліція в своєму фейсбуці.

"Офіційна інформація. 31 липня 2022 року. Косовська поліція закрила кордон для пасажирського та транспортного руху на прикордонних переходах Берняк та Яріньє через блокпости на цих прикордонних переходах Яріньє та Берняк. Всім громадянам повідомлено про використання інших прикордонних пунктів для руху транспорту", - зазначається у повідомленні.

Перед цим етнічні серби, що мешкають у Косово, заблокували своїми вантажівками пункти пропуску Яріньє і Брняк, де, як передає Радіо і телебачення Сербії (РТС), "дислокуються косовські спецпризначенці".

Після таких дій сербів поліція Косова "перестала пропускати пішоходів і транспорт через Ярінью, а тих, хто вже перетнув, повертають", йдеться у повідомленні РТС.

Йдеться про північну частину Косово, де багато етнічних сербів.

Як пояснює "Балканський оглядач", причиною їхнього невдоволення є рішення влади Косово розпочати завтра, 1 серпня, "перереєстрацію документів, виданих в Сербії мешканцям Косово - йдеться про номери транспортних засобів та ідентифікаційних карток".

Серби, що мешкають в Косово, користуються переважно саме серобськими, а не косовськими докуметами. Роблять вони це з власних політичних міркувань.

Ситуація напружена. В ЗМІ вже почалися вкидатися повідомлення про нібито рух військових колон з обох боків.

При цьому Міноборони Сербії такі твердження заперечує. Не відповідає дійсності, кажуть сербські військові, й повідомлення про нібито перестілку меж силовиками Сербії ат Косово.

"Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини (столиця Косово - ред.) навмисно публікує в ефірі та яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних вебсайтах, у яких йдеться про нібито якийсь конфлікт між Збройними силами Сербії та т.зв. косовською поліцією, Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербія поки що не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії", - заявляють у МО Сербії.

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