Косово перенесло вибори у населених сербами районах

Про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на заяву президентки Косова Вйоси Османі.

"Я також мала контакт з установами ЄС, і вони сказали мені, що не братимуть участі в спостереженні за виборами. Виходячи з цих оцінок, виникла пропозиція перенести вибори мерів. Ми дійшли до висновку, що це потрібно перенести на квітень", - сказала вона.

Зазначається, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року. В офіційній заяві офісу президента повідомляється, що вибори на півночі відбудуться 23 квітня. Згідно з повідомленням, щодо цього рішення був повний консенсус сторін.

Видання додає, що місцеві вибори в чотирьох районах на півночі із переважно сербським населенням мали відбутися 18 грудня, після відставки мерів північних муніципалітетів місяцем раніше.

У відставку з посад подали члени провідної партії косовських сербів, "Сербського списку", в рамках кампанії бойкоту сербами інституцій Косово на знак протесту проти перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери. "Сербський список" вирішив бойкотувати нові вибори.

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.

1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.

8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.

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