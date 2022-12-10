Косово перенесло вибори у населених сербами районах
Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки
Про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на заяву президентки Косова Вйоси Османі.
"Я також мала контакт з установами ЄС, і вони сказали мені, що не братимуть участі в спостереженні за виборами. Виходячи з цих оцінок, виникла пропозиція перенести вибори мерів. Ми дійшли до висновку, що це потрібно перенести на квітень", - сказала вона.
Зазначається, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року. В офіційній заяві офісу президента повідомляється, що вибори на півночі відбудуться 23 квітня. Згідно з повідомленням, щодо цього рішення був повний консенсус сторін.
Видання додає, що місцеві вибори в чотирьох районах на півночі із переважно сербським населенням мали відбутися 18 грудня, після відставки мерів північних муніципалітетів місяцем раніше.
У відставку з посад подали члени провідної партії косовських сербів, "Сербського списку", в рамках кампанії бойкоту сербами інституцій Косово на знак протесту проти перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери. "Сербський список" вирішив бойкотувати нові вибори.
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