Генсек НАТО застеріг лідерів Сербії та Косово від ескалації в регіоні
Головний дипломат ЄС Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні
Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 7 листопада застеріг лідерів Сербії та Косова від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.
"Про напружену ситуацію на півночі Косово, - окреслив Єнс Столтенберг. - Закликав обидві сторони утриматися від будь-яких односторонніх кроків, що могли би спровокувати ескалацію. Діалог - це єдиний шлях вперед".
Також він наголосив, шо місія NATO KFOR ( офіційні збройні міжнародні миротворчі сили під керівництвом Альянсу) залишається напоготові.
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