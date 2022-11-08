Генсек НАТО застеріг лідерів Сербії та Косово від ескалації в регіоні

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 7 листопада застеріг лідерів Сербії та Косова від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.

"Про напружену ситуацію на півночі Косово, - окреслив Єнс Столтенберг. - Закликав обидві сторони утриматися від будь-яких односторонніх кроків, що могли би спровокувати ескалацію. Діалог - це єдиний шлях вперед".

Також він наголосив, шо місія NATO KFOR ( офіційні збройні міжнародні миротворчі сили під керівництвом Альянсу) залишається напоготові.

Сербія не визнаватиме Косово, попри резолюцію Європарламенту

НАТО збільшить свої миротворчі сили в Косово, у випадку зростання напруженості з сусідньою Сербією. Про це заявив голова альянсу у середу, 17 серпня

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