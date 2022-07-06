Сербія не визнаватиме Косово, попри резолюцію Європарламенту

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Відповідаючи на питання журналістів про те, якою буде відповідь Сербії на резолюцію Європарламенту про необхідність Белграда підписати з Приштиною угоду про поліпшення відносин, засноване на обопільному визнанні, Вучич сказав: "Відповімо ввічливо: розглядати не будемо, нам в голову не приходить. Я вичерпав запас ввічливих відповідей на це питання".

При цьому лідер Сербії зазначив, що він готовий до продовження діалогу з Косово.

Довідка. Косово є частково визнаною державою. Раніше цей регіон входив до складу Сербії, але проголосив незалежність. При цьому ЄС вимагає від Сербії та Косова взаємного визнання для того, щоб вони могли стати частиною Союзу.

6 липня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, згідно з якою Сербія не зможе продовжувати євроінтеграцію без санкцій проти Російської Федерації та Білорусі.

24 червня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вучич заявив, що з огляду на результати останнього саміту Європейського Союзу передумовою для початку переговорів про вступ стала війна на території держави, яка хоче в ЄС.

Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.

В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.

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