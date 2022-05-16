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Головна війна з Росією Умовою вступу Сербії до ЄС буде приєднання до санкцій проти Росії, - очільник європейської дипломатії

Умовою вступу Сербії до ЄС буде приєднання до санкцій проти Росії, - очільник європейської дипломатії

16 травня, 2022 понедiлок
21:52
війна з Росією Сербія

Сербія повинна приєднатися до санкцій проти Росії, якщо бажає вступати в Європейський Союз

Про це на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Брюсселі заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він зауважив, що в ЄС вітають і цінують стратегічні рішення тих країн-партнерів на Західних Балканах, які повністю узгодили свою закордонну політику з санкційною політикою Євросоюзу проти Росії.

"Міністри висловили своє чітке очікування від партнерів як майбутніх країн-членів бути відданим європейським цінностям і європейській закордонній політиці. Ті, хто цього ще не зробив, і Сербія одна з них, повинні як тільки зможуть, прискорити свою узгодженість і втілити санкції", - наголосив Боррель.

Він додав, що в ЄС очікують, що країни-партнери повністю узгодять свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

"Для мене і для багатьох моїх колег з Ради ЄС з закордонних справ зрозуміло, що зберігати близькі зв'язки з режимом Путіна більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з Європейським Союзом. Обидві справи в один і той же час не є сумісними. Сьогодні бути нейтральним у зв'язку з війною в Україні - це хибна ідея".

  • 14 травня агенція Reuters опублікувала думку дипоматів та чиновників Євросоюзу про те, що ЄС залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.
  • 16 травня вранці глава європейської дипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не може досягти швидкого рішення щодо ембарго на російську нафту через позицію деяких держав-членів Союзу.
  • Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто озвучив ціну компенсації за згоду на нафтове ембарго, яку вимагає його країна - 18 мільярдів євро.
  • Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна проти ухвалення шостого санкційного пакету проти РФ без ембарго на російську нафту.
  • 16 травня увечері стало відомо, що глави МЗС Євросоюзу не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

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Новини
Сербія
санкції ЄС проти Росії
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