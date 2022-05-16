Про це на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн - членів ЄС у Брюсселі заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він зауважив, що в ЄС вітають і цінують стратегічні рішення тих країн-партнерів на Західних Балканах, які повністю узгодили свою закордонну політику з санкційною політикою Євросоюзу проти Росії.

"Міністри висловили своє чітке очікування від партнерів як майбутніх країн-членів бути відданим європейським цінностям і європейській закордонній політиці. Ті, хто цього ще не зробив, і Сербія одна з них, повинні як тільки зможуть, прискорити свою узгодженість і втілити санкції", - наголосив Боррель.

Він додав, що в ЄС очікують, що країни-партнери повністю узгодять свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

"Для мене і для багатьох моїх колег з Ради ЄС з закордонних справ зрозуміло, що зберігати близькі зв'язки з режимом Путіна більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з Європейським Союзом. Обидві справи в один і той же час не є сумісними. Сьогодні бути нейтральним у зв'язку з війною в Україні - це хибна ідея".

14 травня агенція Reuters опублікувала думку дипоматів та чиновників Євросоюзу про те, що ЄС залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.

16 травня вранці глава європейської дипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не може досягти швидкого рішення щодо ембарго на російську нафту через позицію деяких держав-членів Союзу.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто озвучив ціну компенсації за згоду на нафтове ембарго, яку вимагає його країна - 18 мільярдів євро.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна проти ухвалення шостого санкційного пакету проти РФ без ембарго на російську нафту.

16 травня увечері стало відомо, що глави МЗС Євросоюзу не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

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