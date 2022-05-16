Україна проти ухвалення шостого санкційного пакету проти РФ без ембарго на російську нафту, – Кулеба
У МЗС України не вірять у можливість ухвалення шостого пакету санкцій проти Росію без ембарго на російську нафту
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після участі у засіданні Ради із закордонних справ у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.
"Я не вірю, що шостий пакет може бути ухвалений без ембарго на нафту. Україна проти ухвалення цього шостого пакета без ембарго на нафту", – сказав він.
За словами Кулеби, питання у тому, якою буде ціна такого обмеження.
"Я вірю, що ембарго буде впроваджено, єдине питання – коли і якою буде ціна, яку ЄС заплатить, щоб це відбулося", - сказав голова МЗС.
Він також відзначив, що шостий санкційний пакет проти РФ поки що не ухвалений.
- Нагадаємо, Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.
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