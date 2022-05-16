Нафтове ембарго ЄС: Угорщина просить 15-18 млрд євро на повну модернізацію енергосистеми
Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат
Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто на пресконференції, передає РБК-Україна.
Він заявив, що запровадження ембарго на російські енергоносії спричинить втрати для країни.
За його словами, ціни на пальне можуть зрости на 55-60% та Єврокомісія повинна інвестувати близько 15-18 млрд євро, щоб пом'якшити наслідки.
"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, і угорський народ має законні очікування, що вона також має надати пропозицію щодо фінансування інвестицій для компенсації або запобігання зростанню цін, що вимагатиме повної модернізації угорської енергетичної мережі на суму 15-18 млрд євро", - заявив Сійярто.
- За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.
- Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.
- За даними видання El Pais, ЄС готовий профінансувати для Угорщини модернізацію та покращення нафтопроводів, щоб країна підтримала ембарго на російську нафту.
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