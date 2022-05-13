Угорщині потрібно 700-750 млн євро інвестицій, щоб відмовитись від російської нафти, - Сійярто
Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро
Про це передає ЄП з посиланням на Politico.
"Наші нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 млн євро - це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід з Росії, нам доведеться розширити потужність трубопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 млн євро, і ми не знаємо, скільки це займе часу", - сказав Сійярто.
Він повторив, що Угорщина не може підтримати пропозицію щодо санкцій, якщо Брюссель не запропонує рішення.
"Ми сказали голові Єврокомісії, що її пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати за, якщо нам не запропонують рішення", - заявив міністр.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.
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