Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, - Ляєн після зустрічі з Орбаном щодо ембарго ЄС на російську нафту
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
Про це вона написала у Twitter.
За її словами, дискусія із Орбаном була корисною та допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою.
"Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю венчурний фонд з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю у галузі нафтової інфраструктури", - написала дер Ляєн.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
- Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
- За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
- Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.
- За даними Bloomberg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.
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