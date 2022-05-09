Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, - Ляєн після зустрічі з Орбаном щодо ембарго ЄС на російську нафту

Про це вона написала у Twitter.

За її словами, дискусія із Орбаном була корисною та допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою.

"Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю венчурний фонд з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю у галузі нафтової інфраструктури", - написала дер Ляєн.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.

Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.

За даними Bloomberg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.