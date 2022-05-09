"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє ЄП з посиланням на HVG.hu.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", - заявив він.

Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.

Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни є різною, і що лідери країн Євросоюзу погодилися, що ЄС може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі.

Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.

Кілька днів посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження ебмарго на закупівлю нафти з РФ.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.

Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.

За даними Bloomnerg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.