Болгарія назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту

Про це повідомляє euractiv.com.

За словами прем'єр-міністра Болгарії Ассена Васильєва, країна не підтримає заборону Євросоюзу на постачання російської нафти, якщо для Софії не буде зроблено винятків.

"Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми також хочемо отримати його. Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не чекаю, що до цього дійде, виходячи із поточних переговорів", - сказав Васильєв.

Угорщина, Словаччина і Чехія, які не мають виходу до моря вимагають, аби шостим пакетом санкцій ЄС для них було передбачено винятки і вони продовжили отримувати нафту трубопроводами.

4 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

4 травня стало відомо, що Угорщина підтримає ембарго Євросоюзу на російську нафту, якщо їй дозволять надалі отримувати сировину з РФ трубопроводом.

6 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цього тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, якщо не буде домовленості з приводу нафтового ембарго проти Росії.

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