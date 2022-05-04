Угорщина назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини у facebook.

"У нинішній формі ми підтримати пакет не можемо. Угорщина тільки тоді могла б погодитися на ці санкційні заходи, якби для постачання нафти, що надходить трубопроводами, зробили б виняток з обмежень. У цьому випадку енергобезпека Угорщини була б збережена", - сказав Сійярто.



2 травня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.

3 травня Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

4 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

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