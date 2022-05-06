Боррель знову збере очільників МЗС Євросоюзу, якщо нафтове ембарго для Росії не узгодять найближчими днями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив, що вірить у досягнення "спільного рішення, оскільки не всі країни знаходяться в однаковій ситуації", і додав, що домовленість має бути узгоджена швидко.

Відповідаючи на питання про можливе ембарго на російський газ, Боррель сказав, що "газ призначений не для завтра, а для післязавтра"

Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року/