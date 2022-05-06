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Боррель знову збере очільників МЗС Євросоюзу, якщо нафтове ембарго для Росії не узгодять найближчими днями

6 травня, 2022 п'ятниця
18:11
Економіка Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, якщо не буде домовленості з приводу нафтового ембарго проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив, що вірить у досягнення "спільного рішення, оскільки не всі країни знаходяться в однаковій ситуації", і додав, що домовленість має бути узгоджена швидко.

Відповідаючи на питання про можливе ембарго на російський газ, Боррель сказав, що "газ призначений не для завтра, а для післязавтра"

  • Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.
  • 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
  • Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
  • 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ. 
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
  • Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
  • За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року/

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