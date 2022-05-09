У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg
Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та джерела в процесі, передає ЄП.
Виключення пункту з пакету просувала, серед інших країн, Греція, яка входить до числа найбільших судновласників у світі.
Заборона європейським суднам транспортувати російську нафту в будь-яке місце в світі мала ще більше погіршити експорт РФ.
При цьому блок залишає заборону на страхування таких поставок, яка все одно буде значною перешкодою для експорту російської нафти.
У початкові пропозиції ЄС планував заборонити транспортування нафти та палива, які походять із Росії або експортувалися з Росії, у треті країни.
Згідно з нинішніми пропозиціями, заборона на страхування суден не стосуватиметься продукції, яке не походять з Росії, навіть якщо вона проходить через РФ транзитом. Норма набуде чинності через три місяці після затвердження.
Видання пише, що на практиці це має обмежити продаж нафти з Росії – основні гравці галузі, швидше за все, будуть триматися осторонь.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
- Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
- За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
- Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини
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