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У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg

9 травня, 2022 понедiлок
17:23
Економіка нафта

Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та джерела в процесі, передає ЄП.

Виключення пункту з пакету просувала, серед інших країн, Греція, яка входить до числа найбільших судновласників у світі.

Заборона європейським суднам транспортувати російську нафту в будь-яке місце в світі мала ще більше погіршити експорт РФ.

При цьому блок залишає заборону на страхування таких поставок, яка все одно буде значною перешкодою для експорту російської нафти.

У початкові пропозиції ЄС планував заборонити транспортування нафти та палива, які походять із Росії або експортувалися з Росії, у треті країни.

Згідно з нинішніми пропозиціями, заборона на страхування суден не стосуватиметься продукції, яке не походять з Росії, навіть якщо вона проходить через РФ транзитом. Норма набуде чинності через три місяці після затвердження.

Видання пише, що на практиці це має обмежити продаж нафти з Росії – основні гравці галузі, швидше за все, будуть триматися осторонь.

  • 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
  • Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
  • За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
  • Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини

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Греція
ембарго на постачання нафти
судна
санкції ЄС
російська нафта
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