У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та джерела в процесі, передає ЄП.

Виключення пункту з пакету просувала, серед інших країн, Греція, яка входить до числа найбільших судновласників у світі.

Заборона європейським суднам транспортувати російську нафту в будь-яке місце в світі мала ще більше погіршити експорт РФ.

При цьому блок залишає заборону на страхування таких поставок, яка все одно буде значною перешкодою для експорту російської нафти.

У початкові пропозиції ЄС планував заборонити транспортування нафти та палива, які походять із Росії або експортувалися з Росії, у треті країни.

Згідно з нинішніми пропозиціями, заборона на страхування суден не стосуватиметься продукції, яке не походять з Росії, навіть якщо вона проходить через РФ транзитом. Норма набуде чинності через три місяці після затвердження.

Видання пише, що на практиці це має обмежити продаж нафти з Росії – основні гравці галузі, швидше за все, будуть триматися осторонь.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.

Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини