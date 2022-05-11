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ЄС готує компенсацію Угорщині за підтримку ембарго на російську нафту, - Politico

11 травня, 2022 середа
00:00
Економіка Віктор Орбан

Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерела, передає РБК-Україна.

За даними, чиновники Єврокомсії розглядають пропозиції фінансової компенсації в спробі переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана погодитися на план ЄС щодо ембарго на нафту з РФ.

За словами трьох чиновників, гроші можуть передати в рамках нової енергетичної стратегії ЄС, яка розробляється.

  • Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

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ЄС
санкції
Єврокомісія
Угорщина
ембарго
ембарго на постачання нафти
санкції ЄС проти Росії
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