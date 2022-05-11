ЄС готує компенсацію Угорщині за підтримку ембарго на російську нафту, - Politico
Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому
Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерела, передає РБК-Україна.
За даними, чиновники Єврокомсії розглядають пропозиції фінансової компенсації в спробі переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана погодитися на план ЄС щодо ембарго на нафту з РФ.
За словами трьох чиновників, гроші можуть передати в рамках нової енергетичної стратегії ЄС, яка розробляється.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
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